Calcio, il Liverpool conquista la sesta Champions, battuto il Tottenham 2 a 0

Madrid, il Liverpool vince la sua sesta Champions league / Coppa dei campioni. Al ‘Wanda metropolitano’ il Tottenham, giunto per la prima volta in finale, viene battuto 2 a 0, al termine di una gara non bella, poco spettacolare, tatticamente ‘bloccata’ come si dice in questi casi, le reti di Salah su rigore al 2′ minuto ( la seconda rete più veloce nella storia delle finali di Champions, dopo quella di Maldini nel 2005) e di Origi al minuto 87. I reds si prendono quindi quello che avevano perso l’anno scorso, quando erano stati sconfitti in finale dal Real Madrid, ed un pò di rammarico da parte dei tifosi del Napoli, infatti il Liverpool si è qualificato nella fase a gironi proprio a spese dei partenopei, grazie soltanto alla differenza reti favorevole.

Tottenham (4-2-3-1): Lloris; Trippier; Alderweireld; Vertonghen; Rose; Winks (21′ st Lucas Moura); Sissoko (29′ st Dier); Son; Alli (37′ st Llorente); Eriksen; Kane. A disp.: Vorm, Gazzaniga, Sanchez, Aurier, Foyth, Davies, Walker-Peters, Wanyama, Lamela. All.: Pochettino

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Wijnaldum (17′ st Milner); Salah, Firmino (13′ st Origi), Mané (45′ st Gomez). A disp.: Mignolet, Kelleher, Lovren, Moreno, Lallana, Brewster, Oxlade-Chamberlain, Shaqiri, Sturridge. All.: Klopp

Arbitro: Skomina (Slovenia)

Marcatori: 2′ rig. Salah (L), 43′ st Origi (L)