Blackout a Positano. Gli operatori dell’ENEL subito operativi, rallentati dal traffico. Gli autobus ci tolgono anche la luce

Positano, Costiera amalfitana. Gli autobus, parliamo di quelli mastodontici di gran turismo, contro i quali le associazioni hanno proposto una petizione, ed il traffico, tolgono anche la luce . Il Black out a Positano non è stato risolto immediatamente a causa del traffico in Costa d’ Amalfi . Dopo le continue telefonate, i reclami e i nostri aggiornamenti, Positanonews si è attivata non solo per informare, ma anche per chiedere a chi di dovere che è successo .

Ebbene gli operai Enel competenti per l’area di provincia di Salerno in Campania sono intervenuti per risolvere l’improvviso guasto che ha causato l’interruzione di corrente in tutta Positano. Dunque il loro lavoro lo hanno fatto tempestivamente.

I tecnici hanno provveduto prontamente a controllare il sistema dalla centrale, ma visto che da lì non hanno potuto ripristinare tutte le utenze, sono arrivati in zona. E qui casca l’asino, sono stati rallentati anche dal traffico, quel traffico sulla S.S. 163 Amalfitana causato sopratutto dai grandi bus e dai Tpl autorizzati improvvidamente come dicono sindaci e associazioni, contro il quale si sono opposti solo le associazioni che coerentemente hanno chiesto di liberare la Costiera, territorio protetto solo formalmente dall’UNESCO, da questi grandi mostri che non riescono neanche ad entrare in una sola corsia ma occupano tutta la strada creando problemi per i soccorsi del 118 ma anche per la luce a quanto pare…

Comunque Dalla centrale dicono che ” essendo stato un guasto di media tensione, sono state ripristinate nell’immediato alcune utenze, mentre, le altre hanno avuto via vai di corrente. Intorno alle 16.07 si è risolto tutto. C’è stato un guasto sulla rete di media tensione per il quale i tecnici E-Distribuzione sono prontamente intervenuti e hanno posto in essere cambi di schema sulla rete elettrica. Ciò ha consentito di rialimentare tutte le utenze nel minor tempo possibile senza fare aspettare la riparazione definitiva del guasto. Purtroppo problemi di viabilità sulle strade di Positano hanno in parte ritardato l’arrivo sul posto dei tecnici che erano immediatamente intervenuti non appena il guasto era stato rilevato. Tutte le comunicazioni relative a problemi sulla rete elettrica gestita da E-Distribuzione possono essere effettuate chiamando il numero verde gratuito 803 500″

Ora bene gli operai, ma bisogna capire come mai, dopo gli investimenti fatti di centrali sul territorio a causa dei black out degli anni scorsi a Praiano e a Positano stessa, ci siano ancora problemi e da cosa esattamente siano stati causati.