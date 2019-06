Bando “Sport e Periferie”: anche il Comune di Atrani in graduatoria. Ecco 140 mila euro per il campetto comunale

Figura anche il Comune di Atrani nella graduatoria del bando “Sport e Periferie 2019” della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il suddetto bando, pubblicato il 15 novembre 2018 è finalizzato alla selezione di richieste di intervento da finanziare per l’anno 2019 nell’ambito del Fondo Sport e Periferie istituito dal DL 185/2015 con l’obiettivo, tra gli altri, di incrementare la sicurezza urbana attraverso gli investimenti sulle infrastrutture sportive.

Le risorse che ammontano a poco meno di 63 milioni di euro: 45 milioni stanziamenti per annualità 2019; 7.526.144,01 euro risorse residue assegnate al fondo sport e periferie con delibera Cipe n.4 del 17 gennaio 2019; e ulteriori 9.728.950,00 derivanti da stanziamento fondi sport e periferie sempre annualità 2019.

Al Comune costiero sono stati assegnati 137.500 euro utili per la copertura invernale del campetto comunale.

Complessivamente per il periodo dal 2019 al 2025 le risorse per il fondo saranno pari a 250 milioni di euro.

Hanno potuto presentare domanda di contributo per il finanziamento degli interventi: le pubbliche amministrazioni, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado anche comunali e gli enti no profit.

Le richieste sono finalizzate a:

1) ricognizione di impianti sportivi esistenti su tutto il territorio nazionale;

2) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

3) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti;

4) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività agonistica nazionale e internazionale.

In ultimo, si evidenzia che nel bando è previsto un punteggio più altro per i comuni fino a 5.000 abitanti.