Ballottaggio a Capaccio Paestum tra Francesco Alfieri ed Italo Voza, affluenza pari al 26 maggio. I risultati dopo le 23.00

Capaccio Paestum. Dopo i risultato delle elezioni comunali dello scorso 26 maggio, oggi i residenti della città cilentana tornano ai seggi per esprimere il proprio voto nel Ballottaggio. A contendersi il posto di primo cittadino ci sono Francesco Alfieri già sindaco di Agropoli e Torchiara e l’ex sindaco Italo Voza, alleatosi con Enzo Sica. L’affluenza non è diminuita rispetto al 26 maggio ed alle ore 12 hanno votato il 20% degli aventi diritto (proprio come al primo turno). Nel primo turno ricordiamo che Alfieri aveva conquistato il 47,49% delle preferenze contro il 27,10% di Voza. I seggi resteranno aperti fino alle 23.00 e subito dopo la chiusura inizierà lo spoglio che arriverà a decretare il nome del nuovo sindaco.