Auto ribaltata sull’autostrada A3 a Torre del Greco, traffico per Castellammare e Sorrento . La notizia giunge poco dopo le 19 nella redazione Penisola sorrentina di Positanonews, al momento abbiamo notizie imprecise salvo che sull’autostrada A3 Napoli Salerno per le auto che vanno verso Castellammare di Stabia e Vico Equense c’è una lunga fila prima di Pompei, pare che intorno all’uscita di Torre del Greco vi sia stato l’incidente. Sperando di far cosa utile in attesa di notizie più precise. Leggete articolo sotto correlato per gli aggiornamenti.