Atrani. Stabilimento balneare posto sotto sequestro per occupazione irregolare dell’area demaniale

Atrani. Questa mattina gli agenti del Comando associato di Polizia Locale Amalfi-Atrani hanno eseguito dei controlli presso uno stabilimento balneare sulla spiaggia della bella cittadina della costiera amalfitana, riscontrando l’occupazione irregolare dell’area demaniale non essendo stata rispettata l’autorizzazione paesaggistica in precedenza concessa. Lo stabilimento balneare è stato, quindi, posto sotto sequestro. Il proprietario dovrà fare richiesta di dissequestro per poi poter eseguire le opere necessarie alla messa in regola dell’area.