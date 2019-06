Atrani. Martedì 11 giugno convocazione del primo consiglio comunale dopo le elezioni amministrative. I punti all’ordine del giorno

Atrani, costiera amalfitana. Dopo le elezioni amministrative dello scorso 26 maggio che hanno visto la vittoria del sindaco uscente Luciano de Rosa Laderchi, il prossimo 11 giugno 2019, presso la sala consiliare, si terrà il consiglio comunale in prima convocazione alle ore 17,30 ed in seconda convocazione ore 18,30, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Esame degli eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale e delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità di ciascuno di essi (artt. 40 e 41 D.Lgs. 267/2000) Giuramento del Sindaco a norma dell’art. 50 co. 11 del TUEL Comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta Comunale e del Vice SIndaco – Presa d’atto (artt. 40 e 46 D.Lgs. 267/2000) Costituzione dei Gruppi Consiliari e designazione dei rispettivi capigruppo Art. 1, commi 135 e 136 della legge 7 aprile 2014 n. 56 – invarianza della spesa connessa con lo status di amministratore locale, rideterminazione gettoni di presenza ai consiglieri Elezione della Commissione Elettorale Comunale – art. 41 D.Lgs. 267/2000 Nomina dei componenti della “Commissione per l’aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici popolari” (legge 287/1951 art. 13) Presa d’atto deliberazione di giunta comunale n. 47 del 9.4.2019, avente ad oggetto “Intitolazione campo sportivo alla memoria di Pio Eugenio Amodeo”.