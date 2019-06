Atrani. L’ incontro del sindaco De Rosa con l’ANAS: verso la soluzione per il passaggio dei tubi sul ponte

Atrani, Costiera Amalfitana. Il borgo più piccolo d’Italia verso la soluzione sul problema “passaggio dei tubi” sul ponte.

Dopo un incontro con il sindaco Luciano De Rosa Landerchi con l’ANAS si sarebbe trovato un compromesso per questo famoso passaggio.

Ma facciamo prima un passo indietro, per spiegare bene da dove è nata la questione: in parole povere, visto che la problematica è abbastanza complessa, per far passare questi tubi sul ponte di Atrani, si pensava di chiedere il passaggio sul lato mare, ma l’ANAS ha insistito sul far passare questi tubi al centro città, cosa che avrebbe creato grossi problemi, anche d’impatto ambientale. L’amministrazione ha trovato una soluzione molto intelligente: abbattere dei muretti pericolanti e far passare i tubi al loro interno; in pratica ricostruire i muri sui tubi.

“Ci stiamo impegnando da tempo su questo problema, ed ora abbiamo avuto modo di dialogare con l’ANAS per sciogliere questa problematica, che ci attanaglia da diverso tempo.” queste le parole del primo cittadino di Atrani.

Una soluzione di scarso impatto ambientale che risolve anche il problema dei muretti.