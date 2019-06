Atrani ancora un sequestro per attrezzatura abusiva in spiaggia . Aggiornamenti

E sono due. Ad Atrani in Costiera amalfitana la polizia municipale passa al setaccio gli stabilimenti balneari e le attrezzature abusive sul suolo pubblico. Una spiaggia che, per la sua ristrettezza, ha causato già in passato non pochi problemi. Ad intervenire la polizia municipale di Amalfi – Atrani, l’amministrazione De Rosa, da poco eletta sta già adottando i provvedimenti del caso e si è confrontata con gli operatori per cominciare l’estate in maniera regolare .

Aggiornamenti. Il sequestro è stato fatto a Mariangela Esposito figlia di Ferdinando Esposito , dalle prime sommarie informazioni ci sarebbero delle difformità fra quanto montato e quanto autorizzato dalla Soprintendenza di Salerno .