Atrani. Alterco tra il vicensindaco Michele Siravo ed un consigliere di opposizione. Ecco cosa è accaduto

Il vicensindaco di Atrani Michele Siravo sarebbe stato attaccato da un consigliere di opposizione. Siravo ha spiegato che, dopo aver consegnato una sua missiva al protocollo del Comune da consegnare ai tre soggetti della minoranza (presenti nell’ufficio), in quanto ignoravano la materia della legge sull’accesso agli atti dei consiglieri comunali. Il sig. Cretella – dichiara Siravo – leggendo il documento ha urlato. “Che vuol dire? Che siamo ‘ignoranti’? … Ignorare la materia dell’accesso non vuol dire essere ignoranti”. Il sig. Cretella si è dunque avvicinato con il suo viso a quello di Siravo (sempre secondo la ricostruzione del vicesindaco) urlandogli che lui non poteva stare lì per rispetto della privacy. Alla domanda di Siravo che gli chiedeva chi fosse Cretella ha risposto di essere un consigliere comunale. E Sirava ha ribattuto affermando di essere il vicesindaco e che, quindi, potevano stare entrambi senza problemi di privacy.

Ecco il testo del documento che ha fatto scatenare l’alterco:

Oggetto. Accesso atti note 3620 e 3621 del 17.06.2019