Atrani, “allarme procurato”: le precisazioni dell’amministrazione comunale sui post del consigliere Cretella

Il comune di Atrani porta dei chiarimenti sul presunto cavo scoperto, segnalato su Facebook (post sotto) nei giorni scorsi dal consigliere di minoranza Andrea Cretella. Lo scorso 16 giugno, l’esponente del gruppo consiliare Atrani Unita, segnalava con foto la presenza di “un cavo dell’alta tensione che parte dalla cabina di trasformazione” situata sulla comunale via Gabriele Di Benedetto, che conduce alla piazzetta del borgo. Cretella nei due post pubblicati sollecitava i propri colleghi e l’amministrazione a fare luce sulla questione.



Questa mattina l’amministrazione comunale, con nota pubblicata attraverso i propri canali di comunicazioni, ha fornito dei chiarimenti riguardo al segnalazione.

“Con riferimento all’allarme procurato dalla notizia (apparsa su un post pubblicato su facebook) di un “…cavo dell’alta tensione che parte dalla cabina di trasformazione e attraversa la strada comunale, posato al livello di sede stradale, non rispettando le norme di sicurezza … ” , si comunica che la notizia stessa è priva di qualsivoglia fondamento.

Infatti dalle relazioni predisposte dalla ditta IRTEL (manutentore dell’impianto elettrico pubblico) e dal responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale si apprende che trattasi di “… una condotta idrica dismessa, vuota da diverso tempo, e non pericolosa, contenente al suo interno sabbia e detriti provenienti dalla circolazione stradale”.

Tanto dovuto per tranquillizzare la popolazione di Atrani.”