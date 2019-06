Atrani in 500. Virali le foto su instagram di Jack Morris e Lauren Bullen, gli influencer-globetrotter fra i più famosi al mondo .

Jack Morris e Lauren Bullen due influencer australiani fra i più famosi, e pagati , al mondo, hanno scelto la piccola Atrani in Costiera amalfitana per foto sui loro seguitissimi profili instagram per promuovere la fiat 500 jolly spiaggina.

Il loro lavoro consiste proprio in questo. Far foto e postarle sui loro seguitissimi profili instagram, e farle nei posti più belli del mondo , fra questi hanno scelto Atrani in Costa d’ Amalfi

Vivere una vita che sembra sempre una vacanza? L’ australiana Lauren Bullen, 24 anni, meglio conosciuta sui social come Gypsea Lust, è riuscita a realizzare questo sogno. Ora viene pagata per viaggiare con il suo fidanzato Jack Morris, star di Instagram

Quando si credere in se stessi e si mette tutto il cuore per realizzare i propri obiettivi, ecco che i sogni diventano realtà.

È quello che è successo a Lauren Bullen, bionda 24enne australiana, fotografa per hobby, che seguendo la sua passione è riuscita a trasformarla in un lavoro a tempo pieno, diventando una seguitissima travel influencer con il nome di gypsea_lust (2 milioni di follower). E ha trovato anche l’amore: Jack Morris, blogger inglese di 27 anni, star dei social con il nickname Do You Travel (2, 7 milioni di follower). Viaggiano assieme, visitando luoghi paradisiaci e guadagnando per ogni scatto postato anche oltre i 10 mila dollari.

Tempo fa, Lauren aveva deciso di trasferirsi dal sud dell’Australia al Queensland, per trovare paesaggi più affascinanti da fotografare e postare sul suo blog e sul suo Instagram. All’inizio aveva poco più di 2000 seguaci e per mantenersi lavorava a tempo pieno come assistente di poltrona in uno studio dentistico nel Nuovo Galles del Sud.

La svolta per la sua carriera di social globetrotter arriva quando raggiunge i 16 mila follower e l’ente regionale del turismo del Queensland, le chiede di lavorare per loro, scattando foto e pubblicandole sul suo account. Da allora non si è più fermata: tanti brand hanno iniziato a cercarla per sponsorizzazioni, dandole la possibilità di farne un lavoro a tempo pieno. Come racconta lei stessa:

“Il mio lavoro come travel influencer stava diventando sempre più impegnativo – alcuni dei miei viaggi duravano anche fino a due settimane – così ogni mese mi ritrovavo a dividere il mio tempo per portare avanti entrambe le professioni. Molti marchi hanno iniziato a contattarmi e cominciavo a far soldi, così mi sono voluta dare la possibilità dedicarmi interamente a questo progetto”

Non aveva certezze, ma ha seguito la sua passione e si è fidata delle sue capacità, decidendo di dare le dimissioni dallo studio dentistico. I suoi colleghi l’hanno sostenuta e il suo capo l’ha rassicurata dicendole che per lei ci sarebbe stato sempre un posto, se le cose non fossero andate secondo i suoi piani. Ma la realtà spesso supera la fantasia e Lauren, nei mesi successivi non ha mai smesso di viaggiare, diventando sempre più famosa, accantonando così una volta per tutte l’idea di tornare sui suoi passi.

Come in una favola, dopo il lavoro anche l’amore con la A maiuscola arriva nella sua vita. Durante un viaggio alle isole Fiji, incontra Jack, ex addetto alle pulizie di Manchester. Anche lui blogger patito di viaggi, si innamorano e decidono di continuare a scoprire il mondo assieme. Come spiega Lauren:

“Entrambi facciamo lo stesso lavoro e quando Jack mi ha chiesto se volevo andare a Bali con lui, ho pensato che sarebbe stato divertente. Potevamo continuare a fare ciò che amavano, ma assieme, scattando foto e creando contenuti per i nostri account”.

Per farlo scelgono le location più belle, e non poteva mancare Atrani fra i paesi più piccoli, e belli, d’Italia e d’ Europa .