Atomica bionda: Charlize Theron o Marilyn Monroe? Giulia Asprino! Anche Positano ha la sua diva bella e in carriera

“Essere bionda è una conquista e non un difetto!” Da sempre al fianco alle donne, Giulia Asprino, da giornalista, combatte per denunciare l’amore bugiardo mascherato dalla “troppa gelosia-follia”. Combatte al fianco di tutte coloro che sono nella morsa del dolore. Combatte una battaglia forte con la speranza sempre viva che il suo esempio possa essere da monito per tutti. Combatte senza arrendersi. Tanto da essere stata nominata ambasciatrice per un brand sportivo a favore della lotta contro la violenza sul gentil sesso. Ecco cosa ha scritto per Positano News.

“Il 70% delle donne almeno una volta nella vita è stata vittima di un episodio di violenza da parte di un uomo. Piu’ di 66 mila donne e bambine vengono uccise ogni anno nel mondo – circa un quinto di tutti gli omicidi. Un miliardo di donne e di ragazzine saranno picchiate, violentate, molestate, struprate, torturate, stalkerate, perseguitate. Distrutte. Solo perche’ bionde. Solo perche’ more. Solo perche’ belle. Solo perche’ occidentali. Solo perche’ orientali. Solo perche’ musulmane. Solo perche’ cristiane. Solo perche’ ricche. Solo perche’ povere. Solo perche’ poco vestite. Solo perche’ indipendenti. Solo perche’ libere. Solo perche’ donne. Da anni ci impegniamo quotidianamente per sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto sia importante lottare, affinchè non ci siano più così tante donne vittime di violenza. Peccato che poi, quando una donna maltrattata ce la si trova davanti, in famiglia, sul posto di lavoro, non sia poi così facile da gestire. Come tutti sanno, io stessa ho vissuto situazioni a dir poco ALLUCINANTI nella mia vita. Quando ho avuto la forza di raccontare cosa mi è accaduto tempo fa, sono stata guardata con occhi “strani”, sono stata allontanata come se avessi la peste. Perchè questo è quello che succede quando si racconta davvero l’orrore che prova una donna vittima di violenza. La comprensione, l’aiuto, il sostegno, la forza per trovare insieme una soluzione, la vicinanza e il supporto sono solo tante belle parole, ricche di significato ma non esattamente quello che poi ti viene offerto. Una donna che ha subito violenza non e’ un problema da rimuovere.

Una donna che ha subito violenza non e’ una matta da rinchiudere.

Una donna che ha subito violenza non deve sentirsi in colpa per il fatto di non aver parlato subito.

Una donna che ha subito violenza deve saper di poter contare sulle proprie forze, ma anche sulle forze di chi ama e di chi la ama.

Una donna che ha subito violenza non deve indurre pietà, nè compassione, ma deve restare in piedi e andare fiera di sé stessa nonostante tutta lo schifo che è costretta a portarsi addosso.

Una donna che ha subito violenza sa che la cosa più importante e’ riporre fiducia nella propria dignità.

Una donna che ha subito violenza erge muri di difesa, ma e’ grazie a quei muri che e’ capace di amare di nuovo. Ed è capace di tutto l’amore del mondo nonostante la sofferenza.

Una donna che ha subito violenza va rispettata in silenzio, perchè una donna che ha subito violenza e’ una donna forte con un grande dolore.

Un’ enorme ferita aperta che sanguinerà sempre, senza possibilità di rimarginarsi.

E le chiacchiere e i pregiudizi sono sale nella ferita.

Finché non lo si vive in prima persona è davvero difficile capire cosa vuol dire realmente essere morse con forza ed essere prese a schiaffi, ricevere ininterrottamente, per quelli che sono secondi ma sembrano infiniti, calci e pugni. Come si può davvero capire il baratro in cui ci si trova? Tutto diventa nero per la paura, il dolore e l’odio. E purtroppo non c’è nulla che possa giustificare un atteggiamento del genere. Non è amore eccessivo, non è gelosia, non è possesso, non è malattia. È solo un animale (perché gli uomini sono altro), che decide di sfogare la sua bestialità su una persona più debole. Perché l’amore, quello vero, non è fatto di questi orrori. L’amore non picchia. L’amore non annichilisce.

L’amore non umilia. L’amore non fa male.

Vi diranno che tutto passa. Vi diranno che tutto passa ma non vi diranno dove.

Passerà nelle vene, nelle ossa, tra i contorni del viso, in ogni muscolo, in ogni goccia di sangue, tra i sorrisi, nelle lacrime, attraverso quel vuoto che scaverà nello stomaco.

Vi diranno che amare di nuovo è impossibile, che certe cose, una volta vissute difficilmente si possono superare. Vi diranno che bisogna rispondere colpo su colpo!

Vi diranno che nulla sarà più come prima. Vi diranno di avere coraggio, ma senza aver paura. Vi diranno di andare avanti comunque, anche se non probabilmente non avrete giustizia. Quante cose vi diranno senza conoscere la verità. Ma la verità è solo una. Che tutto passerà. Passerà senza pietà, senza chiedere il permesso. E passerà, e vi cambierà. Ma resisterete, e passerà. Tutto viene per passare. Nulla viene per restare. Perchè non esiste schiaffo o pugno che possa impedirlo. Non esiste dolore tanto sordo da non farci udire il rumore della felicità!”