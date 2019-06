ASD Sorrento: Antonio Amodio Direttore Sportivo rossonero

Antonio Amodio è il nuovo direttore sportivo del Sorrento. Già consulente di mercato nelle due precedenti stagioni sportive, Amodio ha conquistato la stima della dirigenza rossonera che ora gli affida la responsabilità della costruzione della rosa da consegnare a mister Vincenzo Maiuri.

Sorrentino di adozione, ex calciatore delle giovanili rossonere ed ora residente a Massa Lubrense, il nuovo diesse può gIà vantare ottimi risultati raggiunti nel campo del talent scouting per società professioniste.

Il Sorrento 1945 esprime inoltre grande soddisfazione per il riconoscimento conseguito dal giovane centrocampista rossonero Gaetano Vitale, classe 2001. Nel contest “D Club” organizzato dalla LND, in collaborazione con il Corriere dello Sport e Tuttosport,

Vitale è stato votato come miglior “under” di tutti i gironi della serie D 2018/19. Venerdì 14 Giugno sarà premiato durante la serata di gala che si svolgerà al Gran Hotel Royal di Viareggio