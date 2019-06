Arrestato un borseggiatore seriale che agiva sulla Circumvesuviana, colto in flagrante mentre rubava un cellulare

Un pregiudicato 56enne di Portici da tempo agiva indisturbato sulla Circumvesuviana e nelle stazioni derubando pendolari e turisti. Ma questa volta i Carabinieri del posto fisso del Parco Archeologico di Pompei l’hanno colto in flagrante mentre cercava di sottrarre il cellulare ad un turista in attesa del treno per Napoli presso la stazione di Pompei-Villa dei Misteri. Ma in questo periodo di sovraffollamento delle stazioni le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli presso le stazioni della Circumvesuviana proprio per scongiurare episodi del genere e sono riusciti a bloccare il 56enne, che è stato accompagno in caserma. L’uomo attende ora di essere giudicato con rito direttissimo e dovrà rispondere del reato di furto con destrezza.