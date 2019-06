Questa sera è stato inaugurato il Lido Positano insieme alla cerimonia di conferimento della Bandiera Blu. Il lido per questo decimo anno, sarà vocato al “plastic free”, facendo da progetto pilota per l’intero paese verticale. Un momento speciale per tutta la comunità positanese, che alla presenza delle autorità civili e militari ha dato inizio alla cerimonia di apertura, con il saluto istituzionale del sindaco di Positano Michele De Lucia.

La banda musicale San Vito, voluta dal compianto Maestro Franco di Franco ha emozzionato per il suo arrivo che ha salutato l’innalzamento della Bandiera Blu al molo, con l’evento animato dai bambini della scuola d’infanzia che stanno ravvivando la piazza con danze al ritmo di musiche popolari. Uno spettacolo di musica e danza popolare bellissimo e coinvolgente a cura dell’associazione Positano senza Tiempo, poi la presentazione del Progetto Benessere realizzato con Marevivo e Positanonews e a seguire il Positano Jazz festival con i bravissimi Davide Cantarella, Latin Jazz Salsa Project.

“La Bandiera Blu rappresenta un momento importante per la nostra amministrazione, un vanto da tantissimi anni”, ha detto il sindaco Michele De Lucia