Antonella Fiordelisi da urlo in Costiera Amalfitana: followers in estasi su Instagram – FOTO E VIDEO

Relax in Costiera Amalfitana per la splendida schermitrice Antonella Fiordelisi. La Divina è sempre di casa per l’influencer, che sul proprio profilo ufficiale di Instagram, ha pubblicato stories e video della sua gita in mare con amiche.

Visualizza questo post su Instagram Il culo di avere dei capelli stupendi. Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi) in data: 15 Giu 2019 alle ore 9:26 PDT

La spadista salernitana ha mandato in estasi con il suo fisico da urlo gli oltre 800mila followers, pubblicando anche una foto in versione total red, che ha conquistato oltre 30mila like. La Fiordelisi è un habitué della Costa d’Amalfi, nelle scorse estati è stata ad esempio al villa Tre Ville Resort di Positano, facendo anche spesso tappa all’Otium Spa di Minori.

Visualizza questo post su Instagram Un semplice sguardo dalle mille parole..❤️•• ph. @jahmau_ph•• Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi) in data: 16 Giu 2019 alle ore 8:27 PDT

La bellissima e atletica Antonella, dal marzo 2019 ha trovato l’amore: a rubargli il cuore è stato Francesco Chiofalo, ai più noti come Lenticchio di Temptation Island. Proprio grazie al reality di Canale Cinque, i due sono diventati amici, ma poi è scoccata la scintilla, con Chiofalo che ha ritrovato il sorriso dopo un periodo difficile, dalla fine della storia con Selvaggia Roma alla travagliata convalescenza, dopo l’intervento per l’asportazione di un tumore benigno al cervello.