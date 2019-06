Anteprima . Ravello, Costiera Amalfitana. Nuova giornata di caos per la viabilità. Un bus della Sita da Ravello per Castiglione è rimasto bloccato nelle strade della Città della Musica.

Strada bloccata e caos. Pronto l’intervento dei vigili urbani di Ravello che hanno provveduto a spostare il mezzo a Pontone.

Si tratta di un autobus vecchia generazione non ancora sostituito dai nuovi Volvo, Positanonews in anteprima ne aveva già parlato sabato, la SITA aspetta dalla Regione Campania i nuovi bus per la Costa d’ Amalfi, ma il problema è che sono la maggior parte 12 metri e quindi fuori dall’ordinanza ANAS e del Prefetto di Salerno.

