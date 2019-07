Conca dei Marini. Poco prima delle 14 si è sviluppato un principio di incendio nel rettilineo al di sopra della stazione di servizio della Q8. Sul posto sono intervenuti i volontari della Millenium Costa d’Amalfi che in poco tempo sono riusciti a spegnere le fiamme scongiurando quella che poteva essere una tragedia se il fuoco avesse raggiunto i depositi di carburante. Prezioso anche l’intervento dei Vigili del Fuoco di Maiori e della centrale di Salerno. Ancora non si conoscono le cause dell’incendio, ma si vocifera che ad appiccare le fiamnme sia stata una sigaretta lanciata da un’auto in transito.

Foto L. Ercolino