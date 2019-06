Annuncio di Tito, stanziati 5 milioni per 92 Comuni del Napoletano: “Valorizzare patrimonio e tutelare tradizioni”

Annuncio del sindaco di Meta, nonché consigliere delegato della Città Metropolitana, Giuseppe Tito. A mezzo social, è stato annunciato lo stanziamento di oltre 5 milioni di euro per 92 Comuni del Napoletano.

“Su proposta del sottoscritto -si legge- consigliere metropolitano con delega al Piano strategico, la Città metropolitana ha stanziato 5 milioni e 200 mila euro cui 92 Comuni del Napoletano potranno accedere per realizzare progetti culturali. Con queste risorse sarà possibile valorizzare il patrimonio, rivitalizzare le periferie, tutelare le tradizioni, far emergere i giovani talenti e promuovere il turismo sostenibile. A ciascun Comune della penisola sorrentina andrà una quota tra 35 e 55mila euro: una soddisfazione per me che mi sono impegnato perché questo stanziamento diventasse realtà”.