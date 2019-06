Angelo Ogbonna a Positano, l’ex Juve e ora West Ham va al Napoli? Dopo il ripensamento del Bologna per la spesa per il giocatore è considerata eccessiva, il centrale classe ’88 percepisce dal West Ham un ingaggio di 2,5 milioni netti a stagione, che con un costo del cartellino di 10 milioni di euro sarebbe troppo per la squadra emiliana, ma è ben alla portata degli azzurri di De Laurentiis, a quanto pare in Campania si trova bene ed è entrato subito in simpatia dello staff del parcheggio Mandara e di Quattro Denari .