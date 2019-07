Ancora un blocco della Metropolitana di Napoli

Dalle 8.30 alle 10:30 circa di oggi, domenica 30 giugno, la circolazione dei treni sulla Linea 1 della Metropolitana di Napoli è rimasta completamente bloccata.

Un guasto tecnico, l’ennesimo in questi giorni, ha messo fuori uso la linea ferroviaria e solo con l’impegno di tutti i lavoratori, il servizio è potuto riprendere ma…

… ma dalle 14 un altro grave guasto l’ha di nuovo bloccata completamente !!

Ieri per oltre 14 ore il personale tecnico, con grande sacrificio, è stato impegnato per trovare il modo di riparare il guasto, oggi l’impegno si raddoppia ma ci scontriamo coi problemi di sempre, e così mentre il sindaco De Magistris e l’assessore Panini pensano a come aumentare il personale amministrativo dell’ANM con promozioni e trasferimenti, il servizio dei bus e della metropolitana muore per mancanza di personale della manutenzione, di macchinisti, di autisti e della sala operativa.

Non ci sono parole per definire la situazione in quella che da più parti è stata definita la “metropolitana più bella al mondo”, il “metrò dell’arte”.

Il mero racconto dei fatti è già paradossale e ci aspettiamo che il sindaco quando sbarcherà dalla crociera nel golfo e tornerà coi “piedi per terra” pensi finalmente di occuparsi delle cose che realmente servono ai cittadini ed ai lavoratori.

La città è piena di turisti e le Universiadi inizieranno tra tre giorni, non possiamo più permetterci di fare brutte figure e non possiamo “lasciare a piedi” decine di migliaia di persone. Il tempo dei proclami e degli annunci è finito da un pezzo, vorremmo finalmente vedere fatti concreti da questa amministrazione cittadina sul tema del trasporto pubblico ma temiamo di dover rimanere delusi per l’ennesima volta…