Ancora problemi per la Circumvesuviana, in fiamme il pantografo di un treno partito da Porta Nolana. Corse bloccate

Ancora disagi e problemi legati alla Circumvesuviana. Su un treno partito da Porta Nolana all’improvviso si è vista una fiammata seguita da fumo nero. Ad andare a fuoco il pantografo del mezzo. Tanta paura ma per fortuna nessun ferito. Tutte le linee della Circumvesuviana sono state interrotte in attesa della messa in sicurezza. Non si parte per nessuna direzione. La lenta agonia della vesuviana è giunta al capolinea… In questa occasione ricordiamo il titolo del quotidiano “Il Mattino” il giorno successivo al terremoto del 1980: “Fate presto”. Ed oggi quelle stesse parole sarebbero da urlare dinanzi al caos trasporti della nostra regione…