Anche Kakà a Capri: vacanze sull’isola per l’ex campione rossonero

Vacanze capresi per Kaká, al secolo Ricardo Izecson dos Santos Leite, l’ex calciatore brasiliano ora 37enne che da alcuni anni ha appeso le scarpette al chiodo. Per sette stagioni al Milan, Kakà resta un idolo per i tifosi rossoneri di Capri che non hanno per niente rinunciato all’appuntamento con la foto di rito. In poarticolare il Milan Club Capri ha portato i saluti a uno dei più grandi calciatori della storia del Milan.

