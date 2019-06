La bella attrice, conduttrice ed ex modella, nata in Finlandia, nonché sex symbol degli anni Novanta e Duemila, ha trascorso una serata di canti, balli e divertimento nel locale più famoso dell’isola dei Faraglioni accompagnata da Gianluigi Lembo e dalla sua band.Come dimostra una foto postata sul profilo Instagram dell’Anema e Core, Anna Falchi sembra davvero felice nel suo abito rosso a fiori mentre tra le mani stringe un tamburello per accompagnare le canzoni napoletane cantate da Gialuigi Lembo. E sempre sul famoso social network che la Falchi ha commentato la foto scrivendo di essersi divertita molto.

Sono anni che il locale caprese attira ogni sera tantissimi vip che scelgono la taverna per passare una notte d’allegria. Oltre Anna Falchi, nei giorni scorsi, vi ha fatto tappa anche Simona Ventura a cui é stato regalato un tamburello molto particolare con la sua faccia e come sfondo i famosi Faraglioni.