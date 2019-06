Anacapri la consigliera Stefania Pelli salva turista da soffocamento

La bella notizia da Capri ( Napoli ) in Campania. La consigliera Stefania Pelli salva turista da soffocamento mettendo in atto la manovra di Heimlich, la procedura d’emergenza di disostruzione delle vie aeree che aveva imparato durante i corsi di primo soccorso.

Stefania Pelli è l’addetta all’accoglienza del ristorante Le Terrazze di Anacapri, nonché consigliere comunale. Un cliente del ristorante, ieri mattina intorno alle 12.15, è stato colto da malore a seguito di soffocamento per ostruzione delle vie respiratorie, forse a causa di un boccone andato di traverso. Mentre veniva allertato d’urgenza il 118, Stefania Pelli mettendo in pratica le tecniche “immagazzinate” durante i corsi ha proceduto con sangue freddo ad attuare la manovra di Heimlich, mettendolo in posizione di sicurezza e consentendo, dopo vari tentativi, all’uomo di espellere il corpo estraneo e di riprendere poco alla volta a respirare.

L’ambulanza del 118, con il medico Emilio Cavuoto, l’infermiera Anna Pia Fiorentino e l’autista soccorritore Antonio Converso, che era impegnata a Marina Grande in un altro intervento, una volta ricevuta la segnalazione dalla centrale operativa si è precipitata a tutta forza ad Anacapri raggiungendo via Capodimonte e prendendo in cura il paziente, che dopo i primi soccorsi è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale di Capri per le successive cure.

Il medico del 118 al termine dell’intervento ha espresso parole di ringraziamento e di compiacimento per la soccorritrice che, con la sua manovra, ha contribuito efficacemente a salvare una vita umana.