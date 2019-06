Anacapri. Incensurato 22enne arrestato nel centro storico per spaccio di sostanze stupefacenti

Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Anacapri, guidati dal comandante Cristoforo Perilli, durante dei controlli antidroga hanno sorpreso un 22enne incensurato mentre cedeva dell’hashish ad un acquirente. Il fatto è accaduto in Via Giuseppe Orlandi, nel centro storico di Anacapri. Il giovane, risultato incensurato, è stato tratto in arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e la droga (circa una decina di grammi) è stata sequestrata. Questa mattina si è svolto il processo con rito direttissimo davanti ai giudici del Tribunale di Napoli ed il 22enne è stato condannato ad 8 mesi con pena sospesa e rimessione in libertà.