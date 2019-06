Ambulanza per Sorrento bloccata da processione corpus domini a Sant’Agnello, caos a Seiano di Vico Equense per il ritorno a Castellammare di Stabia e per l’autostrada Napoli – Salerno.

In allegato il video dell’ambulanza e la diretta del corpus domini a Piano di Sorrento

Oggi ancora giornata nera per il traffico seguito da Positanonews. In questo momento, sono circa le 21, da Meta a Sant’Agnello problemi per la viabilità a causa della processione del Corpus Domini, bloccata anche ambulanza, poi fatta passare.

Stamattina è successo di tutto come dal comunicato che abbiamo pubblicato nel primo pomeriggio tutto paralizzato all’andata. Poi è stato risolto

Napoli, 23 giugno 2019

A causa di un mezzo pesante in avaria in prossimità dell’imbocco nord della galleria Santa Maria di Pozzano, a Castellammare di Stabia (NA), lungo la SS145 Var, è temporaneamente chiusa al traffico la corsia in direzione Sorrento, con deviazione della circolazione sulla rete locale costiera.

La viabilità per Castellammare di Stabia non ha subito variazioni.

Le Forze dell’Ordine e il personale Anas sono sul posto per la gestione della viabilità e per riaprire al transito la corsia non appena saranno ultimate le operazioni di allontanamento del mezzo pesante in avaria.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Consigliamo a tutti di fermarsi e ripartire dopo le 22 con tutta tranquillità