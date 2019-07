Amalfi . Vie del mare, ferito ragazzo 25enne , braccia sanguinanti . Soccorso da ambulanza di Positano, assurdo!

Amalfi . Vie del mare, ferito ragazzo 25enne , braccia sanguinanti . Il ragazzo lavora al bar di una compagnia di navigazione per le varie rotte, Positano, Salerno, Capri. Dopo la ferita l’imbarcazione è attraccata per consentire i soccorsi, ma un’ambulanza aveva una ruota fuori uso e altra indisponibile , è dovuta venire un’ambulanza da Positano. Assurdo come sia scoperta l’emergenza estiva in Costiera amalfitana. Per pochi chilometri per arrivare a Castiglione di Ravello questo disagio enorme. Facciamoci la croce.

AGGIORNAMENTI

Il ragazzo della provincia di Napoli si sarebbe tagliato accidentalmente le vene di un polso. In attesa dell’ambulanza che doveva venire da Positano è stato soccorso dalla polizia municipale di Amalfi che per accelerare i tempi lo ha trasferito di corsa presso il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello in quanto l’ambulanza disponibile del 118 sarebbe dovuta giungere da Positano.

Il giovane in evidente stato di choc è stato caricato a bordo della vettura di servizio, alla presenza della comandante Agnese Martingano che ha coordinato il soccorso, e portato a sirene spiegate presso il pronto soccorso dove è stato preso in consegna dai sanitari di turno che stanno procedendo a suturargli la profonda ferita e a rimpinguare l’organismo con trasfusioni ematiche, necessarie dopo la copiosa perdita di sangue in seguito al terribile incidente verificatosi poco dopo mezzogiorno. Previsto il trasferimento a Salerno del giovane che, per fortuna, è fuori pericolo.