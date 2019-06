Amalfi, turisti ubriachi rubano bandiera del paese dal negozio “Donkeystore”

Ancora una volta tristemente protagonisti turisti ubriachi in Costiera Amalfitana. Questa volta è la stessa titolare di un negozio del centro, stiamo parlando del famoso Donkeystore di Amalfi, a denunciare un furto abbastanza singolare avvenuto stanotte. Stando a quanto riferito, alcuni turisti ubriachi avrebbero rubato la bandiera della Repubblica Marinara di Amalfi posta all’ingresso del negozio. “Sono molto addolorata – ha riferito la titolare – Peccato che non si siano spaccati le corna”, ha aggiunto in maniera ironica.

Quello dei turisti ubriachi nei territori della Divina è diventato un problema abbastanza rilevante, che forse questa estate ha raggiunto il momento di massima criticità. Due sere fa, ad esempio, alcuni visitatori stranieri a Ravello hanno cominciato a spogliarsi in piazza Vescovado, senza il minimo ritegno. Episodi che non si verificano solo a Ravello, ma anche in altre città della Costiera .