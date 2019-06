Amalfi. Tre ragazzi degli Emirati Arabi truffano i negozianti utilizzando una carta di credito clonata, massima attenzione

Amalfi. Ci segnalano la presenza nella città della costiera di tre ragazzi provenienti dagli Emirati Arabi che, con una carta di credito clonata, stanno effettuando delle spese in gran parte dei negozi di abbigliamento. Si tratta ovviamente di truffatori ed invitiamo i negozianti a prestare la massima attenzione e, in caso di sospetti, avvisare le forze dell’ordine. I tre ragazzi, che dicono di alloggiare in un albergo di Positano, sono di carnagione scura e, una volta entrati negli esercizi commerciali, spendono con estrema facilità centinaia di euro.