Amalfi – Sorrento – Weekend nero per il trasporto pubblico SITA, mezzi guasti e mancanza di manutenzione. Sabato di disagi per il trasporto pubblico in Cositera amalfitana e sorrentina . Due autobus guasti, altri senza manutenzione Problemi con il servizio di TPL Sita era stato già annunciato dai sindacati. Sembrerebbe, che nonostante gli sforzi degli autisti nel garantire al meglio il servizio, l’azienda non si impegna a reperire bus nuovi e garantire più manutenzione o pulizia a quelli già in essere. C’è una diversità assurda ed inaccettabile di vetture, vetture comprate usate che già presentano tanti problemi. Molte vetture sono già ferme in officina. In virtù della nuova ordinanza ANAS, Sita come fa?

La carenza di bus ha generato ritardi e disservizi che si sono, inevitabilmente riversati contro l’utenza. Ore interminabili di attesa ed utenza inferocita. Intervenuta Polizia Locale. Bisogna trovare una soluzione al più presto. Lunedì partira una procedura contro Sita da parte di Fit-Cisl. A stagione turistica inoltrata, non si possono fare simili figure solo perché qualcosa nell’ingranaggio non ha funzionato, dice Diego Corace che coordina il servizio territoriale. Forse ci saranno anche problemi nel rispettare gli accordi che Sita ha preso con Italo e amministrazione su di alcuni potenziamenti.

Proprio oggi a Piano di Sorrento espondenti della Regione Campania da Napoli han fatto sapere di nuovi mezzi, ma quando arriveranno? E poi si parla di 12 metri , mentre per il trasporto nella Divina le ordinanze del Prefetto di Salerno, giustamente, parlano di 10 metri e in futuro forse anche 8 . Intanto comincia un’estate bollente non solo per il caldo, ma per il traffico e per il trasporto pubblico , Positanonews sempre sul campo avvisa i nostri lettori ed i turisti dei disagi.