Amalfi, primo premio al Concorso Internazionale “Napolinova” per Sabrina D’Amato

Amalfi. Ancora un volta sentiamo parlare di un traguardo importante per una giovane della nostra Costiera Amalfitana.

La giovane amalfitana Sabrina D’Amato, infatti, si aggiudica il primo premio al concorso Internazionale Napolinova tenutosi il giorno 30 maggio presso la Sala “Chopin” di Palazzo Mastelloni a Piazza Carità, Napoli.

Abbiamo parlato di Sabrina qualche mese fa in occasione della sua laurea. Figlia del mandolinista Franco D’Amato detto ‘O mericano, la bella Sabrina è una giovane musicista laureata al conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli con 110 e lode in Canto Lirico. (Potrai leggere l’articolo di seguito).

Complimenti a Sabrina per questo premio prestigioso. Un vero orgoglio per la musica classica e per la Costa D’Amalfi.