Amalfi – Pompei link la nuova corsa della Regione Campania

Amalfi e Pompei e viceversa è la nuova corsa istituita dalla Regione Campania. Pompei Link.

E’ questa la novità lanciata da Trenitalia in Campania per l’estate: i bus preleveranno i turisti direttamente alle stazioni di Pompei e Vietri sul Mare, portandoli direttamente all’ingresso degli scavi e ad Amalfi, nel cuore della costiera.

La presentazione dei bus è stata fatta a margine della consegna dei treni Jazz alla presenza del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e rientrano nel progetto di implementazione degli afflussi turistici della nostra regione.

I biglietti potranno essere acquistati cumulativamente a quelli in partenza da Napoli e, nel caso di Pompei link, comporteranno anche uno sconto sul prezzo della visita al sito archeologico.

«Con 24 nuovi treni abbiamo fatto uno sforzo enorme, migliorando la vita di migliaia persone. Siamo al fianco dei pendolari e infatti sono in consegna 9 nuovi treni della linea Metrocampania nordest e 12 per l’area Flegrea per 80 milioni. Va avanti in maniera decisa il programma gigantesco di rinnovamento dei mezzi pubblici della Regione – ha dichiarato Vincenzo De Luca al quotidiano Il Mattino».

«Consideriamo questo shift nodale un ulteriore passo avanti nel nostro lavoro per convincere le persone a scegliere i trasporti pubblici sempre, lasciando l’auto e usando trasporti pubblici comodi, sicuri e sostenibili – ha invece dichiarato Amalfi Maria Giaconia direttore divisione passeggeri regionale di Trenitalia- e Pompei Link legano treno e bus sul territorio».