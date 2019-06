AMALFI IL MARESCIALLO ANTONIO ACUNTO VA IL PENSIONE

Amalfi. Un pilastro della polizia municipale va in pensione. I “vigili urbani” conoscono meglio di tutti i problemi quotidiani della città e sono una risorsa, bene ha fatto a salutarlo così il comandante Agnese Martingano

…ultima alta uniforme con uno dei pilastri del mio ufficio, che da domani appenderà definitivamente la divisa al chiodo!!! Ebbene sì, è arrivato il momento di congedarsi dal M.llo Antonio Acunto!!! I ringraziamenti in questa circostanza sono d’obbligo, ma da parte mia non sono sufficienti, c’è qualcosa di più! Il M.llo Acunto, quasi 20 anni fa ormai, mi ha praticamente adottata, mi ha insegnato il mestiere, mi ha indicato la strada, …ed io, riconoscendo il valore della saggezza dei suoi consigli, l’ho soprannominato “Grillo Parlante”!!! … e come nella favola di Pinocchio, anche tra noi le martellate in testa non sono mancate, ma alla fine la saggezza del Grillo ha sempre saputo stemperare la testardaggine di Pinocchio e riportarlo sulla retta via!!!!

Grazie di tutto carissimo Grillo Parlante, grazie per aver dato forma ad un servizio quale quello della gestione della contravvenzioni con una professionalità tale da renderlo una specie di macchina da guerra pressoché invincibile, fiore all’occhiello del nostro ufficio! E grazie ancora per i consigli preziosi, per gli insegnamenti professionali, per l’esempio di vita che sei per tutti noi, grazie per esserci stato sempre e comunque, ma soprattutto grazie per il servizio reso al Comune di Amalfi ed ai suoi cittadini!!! 👏👏👏💪💪💪