Amalfi. Malore a un vigile urbano, in ospedale a Castiglione di Ravello

Amalfi. Malore a un vigile urbano poco fa. L’agente di polizia municipale stava a controllo del traffico caotico di questi giorni quando ha avuto un malore ed si è fatto controllare all’ospedale di Castiglione di Ravello. Subito è intervenuta la comandante Agnese Martingano , per fortuna nulla di grave solo un abbassamento di pressione. Però non ci meraviglierebbe malori a causa di questo traffico e questo smog per i vigili della Costiera amalfitana