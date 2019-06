Amalfi lo yacht Mindarella, a Positano due spettacolari barche a vela. Vip per San Pietro

Nei mari di Amalfi e Positano decine di barche di lusso. La Costiera amalfitana e Capri son le mete preferite. A Positano due barche a vela eccezionali, atmosfere da favola a mare a Laurito e all’hotel Il San Pietro pieno di Vip per la festa del Santo, tutto esaurito anche al ristorante come ci dice Alois, qui e Cetara sono i due posti dove si festeggia il santo pescatore .

Ad Amalfi lo yacht Minderella.sotto bandiera delle Isole Cayman.

Il design e l’ingegneria esterna di questo meraviglioso yacht sono opera di De Voogt. L’imbarcazione può ospitare fino a 10 persone con 5 cabine a disposizione: una suite principale, 2 cabine doppie e 2 cabine matrimoniali. È inoltre in grado di trasportare fino a 14 membri dell’equipaggio a bordo in 8 cabine per garantire un’esperienza di navigazione di lusso.

Alimentato da 2 motori diesel Deutz da 1,455 cavalli e azionato dalle sue eliche lo yacht a motore Minderella è in grado di raggiungere una velocità massima di 16 nodi e di navigare comodamente a 13 nodi. Offre anche la possibilità di atterraggio e decollo degli elicotteri.

Insomma il mare della costa di Salerno è la più amata della Campania e dell’ Italia