Amalfi, guasto alla rete idrica principale: si annuncia assenza di acqua. Problemi anche a Minori e Costiera

Un’assenza di acqua si annuncia ad Amalfi. La notizia è stata annunciata ufficiosamente dalla pagina Facebook delle “Aquile Costa d’Amalfi”, che parlano di un guasto alla rete idrica principale con l’Ausino che sta intervenendo per arrestare il problema. Si attendono aggiornamenti. Intanto anche il sindaco Andrea Reale avvisa i propri cittadini della mancanza d’acqua



Aggiornamenti. L’Ausino ha infatti diramato un avviso in cui comunica che, a causa dell’improvviso collassamento della condotta adduttrice Nuova Olevano avvenuto nel corso della serata odierna e della programmata interruzione idrica della società Asis prevista per le ore 04:30 di domani 25.06.2019, si è ridotta drasticamente la disponibilità idrica per i comuni della Costiera Amalfitana, di Cava dè Tirreni e per alcuni comuni dell’area dei Picentini.

Per effetto di quanto sopra e per ridurre il disagio alle popolazioni servite sono state programmate manovre di regolazione e chiusura dei serbatoi.

Per quanto attiene i Comuni gestiti dalla scrivente Società, la sospensione prevista dalle ore 05:00 del 25.06.2019 alla tarda serata dello stesso giorno produrrà i seguenti effetti: