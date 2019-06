Continuano ad arrivare personaggi famosi in Costiera Amalfitana. Questa volta è stato il turno di Gianni Sperti, ex ballerino e opinionista televisivo, noto soprattutto per il programma Uomini e Donne. Sperti ha fatto tappa all’ormai celebre Donkeystore di Amalfi. Ricordiamo che l’asinello è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica della ceramica vietrese in tutto il mondo.

Ad Amalfi, come si legge anche sul sito ufficiale del Donkeystore, “il ciuccio diventa il simbolo di riscatto sociale, tanto da dedicargli la fontana “fontana cap ‘e ciuccio” che incarna la contrapposizione tra le due anime dell’Amalfi antica, quella nobile e quella contadina”. Un’icona legata alla fatica del lavoro, ma sempre col sorriso e l’ironia.

Cresciuto a Pulsano (in provincia di Taranto), Sperti fin da giovane ha studiato danza a livello professionale; dapprima rock acrobatico, poi, a partire dall’età di 16 anni, danza moderna e classica. Ha debuttato in televisione, dopo un provino, nel 1995, partecipando al corpo di ballo del programma estivo di Canale 5 La sai l’ultima? VIP.

Nella stagione televisiva 1995/1996 ha fatto parte dei corpi di ballo di alcuni programmi di Canale 5, come Stelle sull’acqua (condotto da Carmen Russo), Il grande bluff di Luca Barbareschi e una nuova edizione di La sai l’ultima?. A partire dal settembre 1996 è stato primo ballerino di Buona domenica, ruolo che ha mantenuto fino al dicembre del 2000. Nel frattempo, durante l’esperienza durata quasi cinque stagioni a Buona domenica, ha partecipato al film Milonga, con Claudia Pandolfi e Giancarlo Giannini, e, nel 1997, è stato primo ballerino della trasmissione estiva di Iva Zanicchi Ballo amore e fantasia.

Nell’autunno del 1999 ha ricoperto lo stesso ruolo in L’ultimo valzer, programma condotto da Fabio Fazio e Claudio Baglioni, mentre nel febbraio 2000 è stato ballerino e coreografo del programma di Canale 5 Stelle a quattro zampe. A partire dai primi anni 2000 è nel cast del programma di Maria De Filippi Uomini e donne, dove ancora adesso partecipa in qualità di opinionista, in coppia con Tina Cipollari. Ha preso parte al reality show La talpa nella sua seconda edizione del 2005, uscendone vincitore.Dal 2006 al 2009 è stato ballerino per la trasmissione Amici di Maria De Filippi.