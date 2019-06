Amalfi. Donna avverte malore nella Valle delle Ferriere, pronto intervento del Soccorso Alpino e la PC Millenium

Il Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Campania è stato allertato nel primo pomeriggio di oggi dal 118 di Salerno per una donna con malore in zona Tavernata. nella Valle delle Ferriere (Amalfi). La donna era partita da Pogerola e stava percorrendo il sentiero Giustino Fortunato verso Agerola quando ha avvertito un malore ed ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Immediatamente i tecnici ed i sanitari del CNSAS della Campania sono partiti verso il luogo della segnalazione e, insieme ai volontari della PC Millennium di Amalfi, hanno raggiunto la donna intorno alle 15.30, prestandole le prime cure. Fortunatamente non è stato necessario l’utilizzo della barella e l’escursionista è stata poi accompagnata fino all’ambulanza che si trovava a Pogerola.