Amalfi, divieto di conferimento dei rifiuti organici per la sera del 23 giugno

Il Comune di Amalfi ha diffuso una comunicazione in cui informa seguito alla sospensione dell’attività da parte dell’impianto, che si occupa del trattamento dei rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata, si impone a tutte le utenze domestiche e non domestiche il divieto di conferimento dei rifiuti organici (“umido”) su tutto il territorio comunale per la sera di domenica 23 giugno 2019.

Nell’ordinanza diramata in data odierna dal sindaco Daniele Milano si apprende che la Helios srl ha comunicato che, a causa della momentanea chiusura dell’impianto di compostaggio SESA spa, non è possibile garantire il conferimento di rifiuti organici fino alla riapertura del sito, con tale sospensione che avrebbe comportato gravi disagi nel servizio di raccolta dell’umido.