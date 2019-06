Amalfi, dimissioni Laudano: surroga ad Alfonso Apicella?

Amalfi. Le improvvise dimissioni del consigliere comunale Gianluca Laudano, apre a ipotesi sul futuro componente che entrerà a far parte della maggioranza. In attesa di notizie ufficiali da parte del sindaco Daniele Milano, il nome più papabile è quello di Alfonso Apicella, primo dei non eletti con “Liberi” con 126 voti nell’ultima tornata elettorale. Apicella, imprenditore e proprietario dell’Amalfi Terminal, da sempre è vicino all’amministrazione visto che collabora con essa (a titolo gratuito) come consigliere politico, avendo ricevuto le deleghe alla viabilità e al commercio.