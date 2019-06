Amalfi. Dimissioni di Gianluca Laudano , choc per amministrazione Milano in piena estate

Anteprima ( obbligo di citare la fonte ). Giunge in redazione la notizia delle dimissioni del consigliere comunale Gianluca Laudano . Laudano era alla Manutenzione del Territorio e del Patrimonio Comunale molto stimato e ben voluto da tutti. Abbiamo sentito Gianluca Laudano “Al momento voglio star tranquillo, non rilascio dichiarazioni. Mi dispiace” . Rispettiamo il suo silenzio , qualcuno parla di crisi, di contrasti, ma non abbiamo nessuna controprova del genere, prima di divulgare la notizia abbiamo chiesto dichiarazioni al sindaco Daniele Milano. Nel prossimo consiglio comunale la surroga col primo dei non elettiVi aggiorneremo.