Amalfi per il dimissionario Gianluca Laudano la solidarietà di Forza Italia , Fulvio Mormile e di Giovanni Torre

Amalfi. Rimane ancora senza risposta il motivo per cui si è dimesso uno dei consiglieri comunali di maggioranza più rappresentativi. Gianluca Laudano, dai commenti su facebook e su vari social network, sarebbe stato considerato uno dei più attivi e fattivi , questa mattina, come anticipato da Positanonews, si è dimesso . 160 voti raccolti nel 2015, quattro anni fa, al suo posto subentrerà nel prossimo consiglio, il fedelissimo Alfonso Apicella.

Comunque c’è già aria di voto in giro

Giovanni Torre , consigliere comunale di opposizione ha espresso la sua vicinanza

«Amico mio, onore a te, al tuo impegno ed alla tua dignità! Non condivido la tua scelta ma la comprendo, soprattutto considerando l’isolamento politico ed amministrativo al quale ti hanno costretto. Avrei preferito che tu prendessi le distanze in Consiglio comunale e continuassi a dare il tuo prezioso contributo! Le tue dimissioni evidenziano, ancora una volta, l’incapacità e l’arroganza dell’amministrazione Milano, oramai riservata a pochi intimi, sempre più arroccati e soli nelle stanze del potere e lontani dalla nostra Città, dai nostri concittadini e dalla loro esigenze! Ma stai tranquillo, verranno tempi migliori!!! A presto!».

Nella redazione di Positanonews è giunto anche il documento di solidarietà di Forza Italia , con il consigliere di minoranza Fulvio Mormile.

Il coordinamento costa d’ Amalfi ed il gruppo provinciale di Forza Italia , esprime la sua solidarietà al Consigliere Laudano, che stamane ha rassegnato le sue dimissioni .

“Non è mio costume interferire sugli equilibri delle amministrazioni comunali , soprattutto quando parliamo di schieramenti civici, non possiamo neanche affermare che Gianluca fosse un attivista del nostro partito. Tuttavia posso di sicuro affermare che uomini come lui hanno sempre dato un apporto in termini di serietà e dedizione spassionata alla politica. E’ stato d’ esempio per quel suo modo di intendere la cosa pubblica al quale mi sono spesso ispirato e sapere che una personalità come la sua abbia deciso di abbandonare il suo ruolo tanto meritato mi rattrista profondamente. Mi auguro che le ragioni del suo ritiro non siano attribuibili ad un’ impossibilità di confronto costruttivo nel quale l’ amico Gianluca ha sempre creduto. Se così fosse, sarebbe davvero una sconfitta in termini politici per tutti, indipendentemente dalle appartenenze. A Lui , che non ha mai fatto mancare il sostegno personale ad alcune mie iniziative , non in termini politici , ma di buon senso , faccio un” in bocca al lupo”, fiducioso che questo gesto gli farà ritrovare la sua più grande dote : la serenità che ha sempre avuto “ Questa la dichiarazione di Fulvio Mormile .

Mi associo a quanto affermato dal coordinatore Mormile e rivolgo anche io un caloroso augurio all’ amico Gianluca : sostiene Roberto Celano, consigliere provinciale in quota Forza Italia

Fulvio Mormile e Roberto Celano FI Costa d’ Amalfi