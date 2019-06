Amalfi coppia di americani paga pranzo fine anno a classe del Liceo Marini

Amalfi. La good news in genere non interessa, ma questa ha fatto il giro del web ed è finita anche su Repubblica a firma di Pasquale Raicaldo… Itenerita da quella classe liceale, spensierata e affiatata, che festeggiava la fine dell’anno scolastico seduta a tavola, la coppia di turisti americani non ci ha pensato su due volte: “Il conto lo paghiamo noi”. E’ accaduto al “Donna Stella” di Amalfi: i fortunati beneficiari del gesto di disinteressato altruismo sono diciotto alunni del liceo scientifico “Marini-Gioia”, che avevano deciso di ritrovarsi per il consueto pranzo di fino anno.

Sorrisi e foto di rito, un’allegria contagiosa accompagnata da “cuoppi” alla napoletana e pizze d’ordinanza, sotto il caratteristico limoneto: quanto basta per richiamare l’attenzione dei due turisti, che hanno chiesto lumi alla titolare, Lorenza Petrosino. La risposta deve averli soddisfatti: così, senza pensarci troppo e senza chiederne l’importo, la coppia – originaria del North Carolina – ha deciso di pagare il conto. E i ragazzi hanno apprezzato eccome, dapprima esultando vistosamente e poi posando con i benefattori per una foto ricordo. “E’ stata una cosa bellissima”, commenta la titolare del “Donna Stella”. “Quel che si suol dire un atto di generosità disinteressata”.