Amalfi. Il calciatore brasiliano Nenè in vacanza con la moglie, stregato dalle bellezze della costiera

Il calciatore brasiliano Anderson Luiz de Carvalho, conosciuto da tutti come Nené, si sta godendo una breve vacanza ad Amalfi insieme alla moglie Jessica Carducci. Nenè attualmente gioca con il San Paolo in Brasile. La coppia è ospite del NH Collection Grand Hotel Convento ha scelto la Costiera Amalfitana per qualche giorno di vacanza, godendosi il panorama unico e mozzafiato che l’hotel è in grado di offrire. Non si sono fatti mancare delle passeggiate lungo le strade della città della costiera amalfitana restando incantati dalla bellezza dei luoghi e dai tanti scorci caratteristici che ti rubano il cuore.

Foto di Amalfinotizie