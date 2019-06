Amalfi. Intorno alle 18:15 perveniva la segnalazione di un’auto rimasta incastrata in Via Castello a Pogerola di Amalfi. La squadra di turno della Millenium prontamente raggiungeva il posto dove constatava che l’auto, condotta da due stranieri evidentemente “traditi” dal navigatore, si era ritrovata nell’imbuto della strada senza uscita. Il conducente, nel tentativo di proseguire, peggiorava la situazione incastrando letteralmente l’auto che restava quasi in bilico! Veniva chiamato il carroattrezzi che, però, non riuscendo a raggiungere l’autoveicolo era costretto a fare rientro. Sul posto intervenivano anche i Vigili del Fuoco ma alla fine le unità della Millennium, con l’ausilio di un crick idraulico messo a disposizione dalla locale autofficina, riuscivano a sollevare la macchina liberandola senza particolari danni! Gli sventurati certamente porteranno con loro un ricordo di “discreta efficienza italica”! Tutto bene ciò che finisce bene.

