Amalfi, ancora personaggi famosi in Costiera. Si tratta di Alanna Masterson, attrice di “The Walking Dead”

Amalfi. Con la bella stagione la Costiera è diventata una destinazione particolarmente gradita a migliaia di turisti e personaggi famosi. Stavolta a far visita alle nostre meravigliose zone è Alanna Masterson, attrice di “The Walking Dead”. La star di Long Island ha certificato la propria presenza ad Amalfi condividendo una foto sul proprio profilo Instagram, davanti ad un portone, in tenuta estiva con tanto di occhiali da sole.

L’attrice si trova da diversi giorni in Italia. Infatti nei giorni scorso ha pubblicato un’altra foto con il fratello Jordan nella Città del Vaticano.

E’ nel 2013 che entra a far parte della serie televisiva post-apocalittica “The Walking Dead”, dove interpreta il ruolo di Tara Chambler, apparendo nella quarta stagione inizialmente come ruolo ricorrente, per poi essere promossa a membro del cast principale a partire dalla quinta stagione.