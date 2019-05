Amalfi. Aggressione all’ausiliare del traffico dai motociclisti. Le opposizioni “Il comune si costituisca parte civile”

Con una nota le opposizioni intervengono sul vergognoso episodio di oggi pomeriggio nella capitale della Costiera amalfitana, Positanonews ha evitato di pubblicare il video ritenendolo poco rispettoso per la famiglia, ma le immagini delle varie telecamere sono state acquisite dai carabinieri ed interessata la Procura della Repubblica di Salerno. Il sindaco Daniele Milano è impegnato per la regata a Venezia.

NOTA DELLE OPPOSIZIONI

L’aggressione avvenuta nel pomeriggio di oggi, da parte di un gruppo di cittadini tedeschi, ai danni dell’amico Alfonso Torre, ausiliare alla viabilità del Comune di Amalfi, è di una gravità inaudita ed impone una ferma ed esemplare presa di posizione.

È inaccettabile che episodi come questo possano verificarsi nella nostra Città ed alla presenza di migliaia di turisti!

Solo la prontezza d’intervento delle forze dell’ordine ha scongiurato, per fortuna, conseguenze ulteriori e consentito di deferire immediatamente questi delinquenti all’autorità giudiziaria, affinché possano pagare per quello che hanno fatto!

A tal proposito, chiederemo che il Comune di Amalfi non solo si faccia carico delle spese per l’assistenza legale del dipendente, ma che, inoltre, si costituisca parte civile nel futuro processo penale!

Al caro Alfonso, va tutta la nostra solidarietà e vicinanza, con l’augurio di una pronta guarigione!

I Consiglieri comunali

Dott. Antonio De Luca

Avv. Giovanni Torre