All’Ufficio Postale di Piano di Sorrento… si fa come gli pare!

Dimentichiamo gli uffici di fantozziana memoria: all’Ufficio postale di Piano di Sorrento gli orari di apertura e chiusura li fanno a dipendenti.. lunedì 17 giugno ho assistito a una scena – anzi vissuto – una scena che mi ha lasciato allibita: sono entrata all’Ufficio postale alle 18.40, unico ufficio postale che con la sua chiusura alle 19.05 garantisce insieme a Sorrento il servizio pomeridiano. L’Ufficio è affollatissimo per la scadenza IMU, o cosa simile. Alle 19.05 le porte si chiudono e il regolamento vuole che gli ultimi numeri presenti dentro siano serviti. Ma c’è un problema: i dipendenti in servizio proclamano che loro non possono fare straordinario perché non gli viene pagato. Quale sarebbe stato il comportamento professionalmente corretto ed uguale per tutti? Che i due dipendenti in servizio, visto che vi erano all’interno ancora oltre 15 persone, decidessero di sfollare tutti i rimasti alle 19.05 orario di chiusura. Invece no, continuano a servire finché gli va chi vogliono… Poi all’improvviso decidono che sono stanchi e invitano i rimanenti ad uscire. E così chi come me ha pagato una babysitter per andare a usufruire di un servizio dove inoltre è correntista, si è visto chiudere letteralmente lo sportello in faccia proprio come faceva Fantozzi con tanto di cartello, così a piacere. La prossima volta penso che dovremo prima di decidere se aspettare, chiedere ai dipendenti quando pensano di scocciarsi, visto che orari regolamenti ecc..lasciano il tempo che trovano!